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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي بمدينة برج العرب الجديدة ضمن برنامج "مسكن"

اسكان
اسكان
آية الجارحي

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إجراء فعاليات القرعة العلنية بين المتقدمين لقطع الأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالملعب الرئيسي

بإستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع الأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة فقد تم طرح 1123 قطعة تقدم لها 880 مواطناً من ذوي الهمم و32004 مواطنين من باقي العملاء.

وأضاف أنه تم السماح بحضور القرعة العلنية لمن رغب من الحاجزين بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز وتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

برج العرب الجديدة مسكن الشئون العقارية بإستاد القاهرة لكراسة شروط

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