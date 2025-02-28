قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة.. ونتوصل لبعض الحلول
بيان عاجل من اتحاد بنوك مصر بشأن منصة GRA
اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح.. المتحف المصري الكبير يستقبل زواره في 3 يوليو
أمريكا.. انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك بسبب عاصفة ثلجية| فيديو
طقس أول أيام رمضان.. أجواء معتدلة ودفء خفيف يميز هذه المناطق
ترامب: سيسترد دافعو الضرائب ما أنفقوه من أموال على أوكرانيا
ترامب: اتفاق وقف النار في أوكرانيا إذا لم يحدث قريبا لن يتحقق أبدا
أحمد بلال: حزين على حال الزمالك.. صرفوا 400 مليون على الصفقات
الأرصاد : طقس شديد البرودة يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة
برنامجه الجديد.. محمد رمضان يطرح أغنية "رمضان في رمضان"
الاتحاد الأوروبي ينتقد موقف ترامب من أوكرانيا
عايزة أقولها مينفعش خالص| عايدة رياض توجّه رسالة مؤثرة لـ مي عز الدين ..خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا.. انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك بسبب عاصفة ثلجية| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أدت عاصفة ثلجية إلى انهيار مبنى يضم مركز إطفاء في ولاية نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب "أسوشيتيد برس".

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة انهيار مبنى إدارة إطفاء "بارنيفيلد"، خلال العاصفة القوية التي ضربت عدداً من المناطق الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن رجال الإطفاء كانوا يعملون على إزالة الثلوج من على سطح المبنى قبل دقائق من انهياره يوم السبت، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

وتأتي الحادثة بعد أيام فقط من تحذير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "البرد الشديد الذي يهدد الحياة" في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.

فيضانات مدمرة

وتحبس ولاية كنتاكي الأمريكية أنفاسها، مع وصول عاصفة ثلجية قد تعرّض جهود الإغاثة للخطر، بعد أن تعرضت الولاية لفيضانات مدمرة.

وقال حاكم الولاية آندي بشير إن عدد وفيات الفيضانات ارتفع إلى 11 الإثنين، مرجّحاً زيادتها مجدّداً.

ونفّذت فرق البحث أكثر من 1000 مهمّة إنقاذ في أعقاب السيول التي أثّرت على كل كنتاكي تقريباً والعديد من الولايات المحيطة منذ يوم السبت.

وقال بشير إن مئات الأشخاص نزحوا وظل أكثر من 14 ألف منزل وشركة بدون كهرباء و17 ألف منزل آخر بدون مياه.

ونشرت السلطات الحرس الوطني في كنتاكي بمساعدة أطقم طيران من إنديانا وتنيسي، وشاركت فرق بحث وإنقاذ اتحادية من أوهايو وإنديانا وتنيسي.

وهطلت على بعض أجزاء الولاية أمطار تجاوز منسوبها 20 سنتيمتراً بينما تشير التوقّعات إلى تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 15 سنتيمتراً.

وأضاف بشير في مؤتمر صحافي "ما زلنا في مرحلة البحث والإنقاذ في هذه الحالة الطارئة، لا تزال لدينا مهام مختلفة جارية. لا يزال هناك أشخاص في خطر".

وأوضح الحاكم أن ثلاث وفيات إضافية رفعت الإجمالي إلى 11، بينها 9 نتيجة لمياه الفيضانات و2 جراء حوادث طرق.

أمريكا نيويورك عاصفة ثلجية فيضانات فيضانات أمريكا عاصفة نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميا

أقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميا

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

1500 جنيه هدية رمضان| كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة ؟.. خطوات التسجيل والشروط

اشتراطات البناء

بعد موافقة الحكومة.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في المدن والقرى؟

صينى ويابانية فى قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجأت بقضية النصب الإلكترونى

صيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكتروني

حالة الطقس

الأرصاد : طقس شديد البرودة يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة

7 فئات مستفيدة من الحزمة الاجتماعية 2025.. كل فئة وحجم الدعم المقرر لها

7 فئات مستفيدة من الحزمة الاجتماعية 2025 .. كل فئة وحجم الدعم المقرر لها

صورة أرشيفية

قرار رسمي من الفيفا | إيقاف القيد عن 5 أندية مصرية .. التفاصيل الكاملة

سوزي الأردنية

حجز سوزي الأردنية في الإساءة لشركة بإعلان توظيف

ترشيحاتنا

نجلاء العسيلي

نجلاء العسيلي توقع بروتوكول تعاون لغسيل سجاد المساجد بأسيوط مجانًا

نجلاء العسيلي

نجلاء العسيلي تفتتح ملتقى توظيف ذوي الإعاقة بأسيوط

مجلس النواب

نواب: "إيجيبت كادي" يعزز الصناعة ويوفر آلاف الوظائف ويدعم الاقتصاد الوطني

بالصور

مسرح دولبي يستعد لاستقبال حفل الأوسكار 2025.. صور

مسرح دولبي
مسرح دولبي
مسرح دولبي

رمضان 2025 .. طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

لو ابنك بيعاني من حساسية الألبان.. بدائل الحليب البقري للأطفال

بدائل الحليب البقري للاطفال المصابين بحساسية الألبان
بدائل الحليب البقري للاطفال المصابين بحساسية الألبان
بدائل الحليب البقري للاطفال المصابين بحساسية الألبان

40 صورة.. أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان جديدة 2025 وصور لفيسبوك وتويتر

أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان جديدة 2025 وصور لفيسبوك وتويتر
أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان جديدة 2025 وصور لفيسبوك وتويتر
أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان جديدة 2025 وصور لفيسبوك وتويتر

فيديو

محمد رمضان

الجوانتي ضاع.. محمد رمضان يطلب طلبا غريبا من أهالي طوخ

إياد نصار

مش شنطة رمضان.. إياد نصار يكشف كواليس شخصيته بمسلسل ظلم المصطبة

بوستر مسلسل شباب إمرأة

مسلسلات رمضان 2025.. CBC تنشر برومو مسلسل شباب امرأة

سوزي الاردنية

بسبب إعلان التوظيف.. القبض على سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد