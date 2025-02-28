أمريكا.. انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك بسبب عاصفة ثلجية| فيديو

أدت عاصفة ثلجية إلى انهيار مبنى يضم مركز إطفاء في ولاية نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب "أسوشيتيد برس".

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة انهيار مبنى إدارة إطفاء "بارنيفيلد"، خلال العاصفة القوية التي ضربت عدداً من المناطق الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن رجال الإطفاء كانوا يعملون على إزالة الثلوج من على سطح المبنى قبل دقائق من انهياره يوم السبت، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

وتأتي الحادثة بعد أيام فقط من تحذير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "البرد الشديد الذي يهدد الحياة" في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.

فيضانات مدمرة

وتحبس ولاية كنتاكي الأمريكية أنفاسها، مع وصول عاصفة ثلجية قد تعرّض جهود الإغاثة للخطر، بعد أن تعرضت الولاية لفيضانات مدمرة.

وقال حاكم الولاية آندي بشير إن عدد وفيات الفيضانات ارتفع إلى 11 الإثنين، مرجّحاً زيادتها مجدّداً.

ونفّذت فرق البحث أكثر من 1000 مهمّة إنقاذ في أعقاب السيول التي أثّرت على كل كنتاكي تقريباً والعديد من الولايات المحيطة منذ يوم السبت.

وقال بشير إن مئات الأشخاص نزحوا وظل أكثر من 14 ألف منزل وشركة بدون كهرباء و17 ألف منزل آخر بدون مياه.

ونشرت السلطات الحرس الوطني في كنتاكي بمساعدة أطقم طيران من إنديانا وتنيسي، وشاركت فرق بحث وإنقاذ اتحادية من أوهايو وإنديانا وتنيسي.

وهطلت على بعض أجزاء الولاية أمطار تجاوز منسوبها 20 سنتيمتراً بينما تشير التوقّعات إلى تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 15 سنتيمتراً.

وأضاف بشير في مؤتمر صحافي "ما زلنا في مرحلة البحث والإنقاذ في هذه الحالة الطارئة، لا تزال لدينا مهام مختلفة جارية. لا يزال هناك أشخاص في خطر".

وأوضح الحاكم أن ثلاث وفيات إضافية رفعت الإجمالي إلى 11، بينها 9 نتيجة لمياه الفيضانات و2 جراء حوادث طرق.