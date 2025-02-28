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الفرق 52 دقيقة.. أطول وأقصر أيام الصيام في رمضان 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الفرق 52 دقيقة.. أطول وأقصر أيام الصيام في رمضان 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تفاصيل عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، مشيرًا إلى تفاوت في مدة الصيام بين بداية الشهر ونهايته. 

وأوضح المعهد أن اليوم الأول من رمضان سيشهد أقصر مدة صيام، بينما سيكون اليوم الأخير الأطول، مع وجود فرق زمني يصل إلى 52 دقيقة بين اليومين.

تفاصيل عدد ساعات الصيام

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد، فإن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من رمضان، الموافق 1 مارس 2025، ستبلغ 13 ساعة و20 دقيقة. 

ومع تقدم أيام الشهر الكريم، ستزداد ساعات الصيام تدريجيًا حتى تصل إلى أقصى مدة لها في اليوم الأخير من رمضان، الموافق 29 من الشهر ذاته، حيث تبلغ 14 ساعة و12 دقيقة.

وبذلك يكون الفرق في عدد ساعات الصيام بين أول وآخر يوم في رمضان حوالي 52 دقيقة، مما يعكس التغير الطبيعي في طول النهار مع تقدم الشهر.

موعد ميلاد هلال رمضان

أما عن موعد ميلاد هلال شهر رمضان، فقد أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهلال سيولد فلكيًا يوم الجمعة 28 فبراير 2025، في تمام الساعة 2:47 صباحًا بتوقيت القاهرة. ويأتي ذلك قبل فجر يوم الرؤية الشرعية، مما يحدد بداية الشهر الكريم وفقًا للحسابات الفلكية، في انتظار التأكيد الرسمي من الجهات المختصة برؤية الهلال بالعين المجردة.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يترقب المسلمون حول العالم بدء الصيام الذي يعد من أهم العبادات في الإسلام، حيث يجمع بين الروحانية والانضباط الذاتي. 

ويستعد الجميع لهذه الأيام المباركة التي تحمل معها أجواءً إيمانية خاصة، وسط تغيرات ملحوظة في عدد ساعات الصيام من بدايته إلى نهايته، وفقًا للحسابات الفلكية التي أشار إليها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

رمضان الهلال الصيام اليوم الشهر الكريم

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