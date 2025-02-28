مها نصار تثير الجدل بشخصيتها في مسلسل الأميرة ظل حيطة

ظهرت الفنانة مها نصار، خلال برومو تشويقي من مسلسل الأميرة ظل حيطة، المقرر عرضه فى شهر رمضان فى النصف الأول على قناة أبو ظبي وفى النصف الثاني على قناة ON.

وظهرت نصار خلال البرومو بشخصية قوية يسيطر عليها التوتر والغموض والإثارة حيث ظهرت الإضاءة درامية والمؤثرات الصوتية مناسبة لتعابير وجه مها نصار التى صدرت للمشاهد الخوف والتحدى بذات الوقت.

مسلسل الأميرة

مسلسل "الأميرة ظل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، مها نصار، وفاء عامر، هالة فاخر، نضال الشافعي، عزت زين، عابد عنانى، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

في جانب آخر حققت الفنانة مها نصار نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "صفحة بيضا"، حيث قدمت شخصية الطبيبة "سماح" بواقعية وإحساس عالٍ، وأتقنت تفاصيل الشخصية وأظهرت أبعادها النفسية ببراعة.

مسلسل صفحة بيضا

ويعد دور مها نصار في مسلسل "صفحة بيضا" تحديا كبيرا بسبب التفاصيل الكثيرة التى بنيت عليها الشخصية ولكنها استطاعت أن تعكس صراعات الشخصية الداخلية وتعقيداتها بشكل مُقنع ومؤثر، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها وتتلقى الإشادات على أدائها التمثيلى، خاصة وإنها سلطت الضوء على قضايا الفساد في قطاع الأدوية سواء الأدوية الفاسدة أو الأشخاص الذين يقومون بتخزين الأدوية حتى يستطيعوا بيعها بسعر أعلى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.