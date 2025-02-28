تعرف على موقف مشاركة محمود جهاد في الزمالك إمام إنبي

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمود جهاد لاعب وسط الأبيض من مباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن فرصة محمود جهاد كبيرة في اللحاق بالمباراة بعدما اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية قبل مباراة الأهلي السابقة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن اللاعب خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.