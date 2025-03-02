قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايدة رياض تكشف السر الحقيقي وراء لقب نمبر وان لـ محمد رمضان
أتلتيكو مدريد يفوز على بلباو ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا
قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟
مي عمر تتصدر تريند جوجل وفيس بوك بـ إش إش
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 2 مارس 2025: انتبه لمشاعر حبيبك
زواج بتقنية الـ QR Code| فتاة تثير الجدل بالبحث عن عريس ثري في المعادي
تقرير: نتنياهو قد يعود إلى الحرب في غزة للضغط على حماس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 2-3-2025
تفاؤل في ليفربول بشأن تجديد عقود صلاح وفان دايك
استقبال خاص للمعتمرين .. مصر للطيران تشارك المسافرين أجواء رمضان الاحتفالية على الطائرات
موعد تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
ماتتعبش نفسك في الصيام .. ادفع كل فواتيرك بـ إنستا باي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2 مارس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.
 

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2 مارس 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.


برج الحمل وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 
 

ستبذل قصارى جهدك اليوم لقضاء بعض الوقت مع أفراد الأسرة. ستظل أجواء المنزل لطيفة. قد يتعرض الأطفال الصغار أيضًا لمفاجأة كبيرة. قد يتقدم بعض الأشخاص لمساعدتك في بعض الأعمال. ستحل مشكلتك المتعلقة بالمال. ستفكر اليوم في بدء بعض الأعمال من جديد. عليك أن تكون حريصًا بعض الشيء على صحتك. هناك فرص لتحقيق أرباح جيدة.


برج الثور وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 
 

اليوم سيكون يومًا جيدًا بالنسبة لك. يمكن قضاء اليوم في السفر. يمكن أن يكون هذا السفر مرتبطًا ببعض الأعمال المكتبية. ستكون في مزاج جيد للاستمتاع ببعض المرح. سيكون عقلك سعيدًا. قد تنجذب إلى بعض الأشياء التقليدية. سيشارك الأطفال في مسابقة رسم. 


برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 

 

 يمكنك التخطيط لتنظيم برنامج ديني، ستستمتع بعملك تمامًا، يمكنك إجراء بعض التغييرات في مكان العمل، وهذا سيجعلك تشعر بتحسن كبير، كل شيء سيبقى جيدًا في الأسرة، سيقدم لك أحد الأقارب المقربين أخبارًا سارة، سيكون اليوم يومًا جيدًا للأحباء.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 
 

ستحصل على دعم من الجيران في بعض الأعمال. يمكن للأطفال مشاركة أفكارهم معك. يجب أن تستمع إليهم بعناية. سيزداد احترامك في المجتمع اليوم.


برج الأسد وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 
 

اليوم سيكون يومًا رائعًا، فقد يُمنح لك عمل في المكتب، وهو ما سيعجبك كثيرًا، وقد يتم استشارتك كخبير في بعض الأمور، وهناك فرص للترقية في الوظيفة وكذلك زيادة في الدخل، وسيُظهر الطلاب اهتمامًا أكبر ببعض المواد التي يدرسونها، وستكون دائمًا على استعداد لمساعدة أحبائك.


برج العذراء وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 


اليوم سيكون مفيداً لك، اليوم ستجني ربحاً جيداً من أي عمل قمت به في وقت سابق، سيشيد الناس بعملك، وستكون راضياً عن عملك أيضاً، ستخطط للخروج لتناول العشاء مع زوجتك، سيشارك الأشخاص المرتبطون بالرياضة في بعض الأنشطة الجديدة، حيث سيكون أداؤهم جيداً، اليوم ستظل صحتك جيدة. 

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 

 

ستؤثر أفكارك الإيجابية على الناس اليوم، وسيتواصل الناس معك. سيقوم الطلاب ببعض التغييرات فيما يتعلق بدراستهم. يمكنك الحصول على مساعدة من شخص ما لفهم الموضوعات الصعبة الخاصة بك. ستكون سعيدًا بالحصول على مساعدة من زوجتك في بعض الأعمال المنزلية. 


برج العقرب وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 

 

اليوم سيكون يومًا رائعًا بالنسبة لك، سيحمل اليوم علامة على السعادة الجديدة في الحياة، ستتلقى أخبارًا رائعة من زوجتك، وسيبدو بقية أفراد الأسرة أيضًا سعداء للغاية، سيكون هناك تنسيق بين العلاقات والعمل، ستكون قويًا ماليًا اليوم.


برج القوس وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 

 

اليوم ستبقى وتيرة العمل على حالها، وستشعر بالاسترخاء، وستكون سعيدًا بشيء ما في قلبك. يمكن للأشخاص غير المتزوجين من هذا البرج أن يجدوا شريك حياتهم في حفل زفاف. اليوم ستكون الأجواء في المنزل جيدة، وسيأخذ بعض الأشخاص بنصائحك في أمر العمل، وستثبت نصيحتك فعاليتها بالنسبة لهم.


برج الجدي وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 
 

اليوم سوف يحمل تحولاً مهماً في حياتك، قد تضطر إلى اتخاذ قرار كبير في حياتك المهنية، ضع في اعتبارك أن أي شيء تفعله، افعله بعناية، إذا كنت تقوم بعمل ما، فسوف تضطر فجأة إلى الخروج لبعض العمل، ستفكر في أخذ قرض لبدء عمل جديد.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 


ستخطط للذهاب إلى مكان ما معهم. ستزول العقبات التي تواجه الطلاب في دراستهم بمساعدة شخص ما. عليك التركيز على عملك دون القلق كثيرًا بشأن النتائج. سيقدم لك كبار السن نصائح خاصة ستكون فعّالة بالنسبة لك. اليوم سيكون يومًا رائعًا من حيث الصحة. اليوم سيكون يومًا رائعًا للحبيبين.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 2 مارس 2025 
 

 اليوم يمكنك إكمال مهامك اليومية. سوف يحالفك الحظ. سيتم تقدير سلوكك في مكان العمل. ستنتهي من العمل المهم في الوقت المحدد. ستنجح إلى حد كبير في إخبار الناس برأيك. في المساء، ستقضي وقتًا ممتعًا مع زوجتك.

حظك اليوم برج الحمل توقعات الابراج توقعات برج السرطان برج الثور اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

تموين

التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات

وزير الصحة

جولة مفاجئة لوزير الصحة.. غياب كل أطباء الطواريء بمستشفي المقطم

عبد الحفيظ وبن شرقي

أشرف بن شرقي يكشف عن اللاعب الذي شجعه للانتقال للأهلي

سقوط أمطار

أمطار متفاوتة الشدة لمدة يومين.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

حمو بيكا

حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه

ترشيحاتنا

Galaxy S25 Ultra و OnePlus 13

مقارنة بين Galaxy S25 Ultra و OnePlus 13 .. أيهما الخيار الأفضل؟

Ai Pin

إغلاق خوادم Humane يحول جهاز Ai Pin إلى طوبة إلكترونية

سيارات سيدان

5 سيارات سيدان "أوتوماتيك" تبدأ من 695 ألف جنيه .. صور

بالصور

في أول أيام رمضان.. صحة الشرقية تضبط 31 طن مخللات فاسدة بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلة عزومات رمضان .. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

الكرش
الكرش
الكرش

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي ولذيذ

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي

فيديو

طلاسم مسلسل المداح

طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

اصابة احمد السقا بسبب العتاولة

اتنقل المستشفى بسبب العتاولة .. قصة إصابة أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد