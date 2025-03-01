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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هبة عوف: الطلاسم في مسلسل "المداح" قد تكون مؤذية إن كانت حقيقية.. والسحر مذكور في القرآن

مسلسل المداح
مسلسل المداح
إيمان طلعت

حسمت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، الجدل حول أن استخدام الطلاسم السحرية في الأعمال الدرامية، مثل مسلسل المداح، قد يكون له تأثير خطير في حال كانت هذه الطلاسم مأخوذة من كتب السحر الحقيقية، لأن السحر له وجود وتأثير وفق ما ورد في القرآن الكريم.  

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات لصدى البلد، أن السحر من الأمور المثبتة شرعًا، وقد ذكره الله تعالى في قوله:  "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" (البقرة: 102)، مما يدل على أن السحر قد يُستخدم في إيذاء الناس وإفساد العلاقات، لكنه لا يؤثر إلا بإذن الله.  

وأضافت: "إذا كانت الطلاسم التي تظهر في المسلسل مستوحاة من كتب السحر الحقيقية، فإنها قد تتسبب في ضرر نفسي أو روحي لمن يتعامل معها أو يستخدمها، أما إذا كانت مجرد كتابة عشوائية، وهو المرجح في الأعمال الفنية، فإنها لا تمتلك أي تأثير فعلي ولا يجب القلق منها".

وحذرت  من الوقوع في براثن الدجالين والسحرة، مؤكدة أن التحصين الشرعي هو السبيل الوحيد للحماية من السحر وتأثيراته، وذلك من خلال:  قراءة المعوذات (سورة الفلق وسورة الناس) وآية الكرسي يوميًا، والالتزام بالصلاة والأذكار الصباحية والمسائية، والاستعانة بالله والتوكل عليه، لأن السحر لا يؤثر إلا بإذنه.

مسلسل المداح المداح السحر

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