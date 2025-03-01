ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام إنبي

يستمر ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في قيادة هجوم الأبيض خلال مباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك في ظل المستوى الذي ظهر عليه اللاعب في المباريات الأخيرة وإعجاب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق بإمكانياته.

جدير بالذكر أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة اليوم، السبت، من التدريبات الجماعية.

وكان الفريق خاض تدريباته بالأمس على ملعب النادي بصورة طبيعية، استعداداً للقاء إنبي المقبل، قبل أن يقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة اليوم.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً، الأحد، على ملعب النادي استعداداً للقاء المرتقب أمام إنبي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.