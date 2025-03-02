قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| حماس تُعلق على قرار وقف المساعدات الإنسانية.. وفريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من العتاولة
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
الإجمالي كام بعد الزيادة؟.. جدول معاشات تكافل وكرامة بعد قرار رفعها 25%
تعليمات فنية هامة بجلسة بيسيرو ولاعبي الزمالك استعداداً لمباراة إنبي
في ثاني حلقات الإمام الطيب: الاختلاف بيننا وبين الشيعة فكري وليس في الدين
أحمد أمين: النُّص ملحمة صعاليك.. وأحلم بترك رصيد له قيمة| حوار
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في دوري Nile
واشنطن بوست تكشف: زيلينسكي كان مستعدا للتوقيع على اتفاق المعادن
أورنچ مصر تعزز مبادراتها للمسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان
عدم وجود صلاحيات كاملة .. استقالة عضو مجلس إدارة الزمالك
الجبهة الشعبية: إغلاق معابر غزة ومنع المساعدات جريمة حرب بدعم أمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أرخص الحلويات.. طريقة بلح الشام في رمضان

.طريقة بلح الشام فى رمضان
.طريقة بلح الشام فى رمضان
رنا عصمت

يعد بلح الشام من أشهر الحلويات الرمضانية ويدخل البيض بشكل أساسي فى تجهيزه مما يرفع تكلفة تحضيره خاصة بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا، لذا نعرض لكم طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات وذلك من خلال وصفة الشيف حسن..

 

طريقة عمل بلح الشام بأبسط طريقة وفى ١٠ دقائق 

مكونات بلح الشام

• كوب من دقيق القمح الحبة الكاملة

• ثلاث ارباع كوب ماء

• 3 حبات بيض وسط

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• ملعقة كبيرة من نشا الذرة

• ربع ملعقة صغيرة ملح

• نصف ملعقة صغيرة فانيليا

• عسل أو شربات بارد للتحلية

الخطوات وطريقة عمل عجينة بلح الشام

• احضر اناء كبير وضع فيه الماء والزيت

• احضر اناء اخر وضع فيه الدقيق ونشا الذرة والملح

• اخلطهم معا جيدا ثم اضفهما إلى الاناء فوق الماء والزيت

• اخلط المزيج جيدا لمدة خمس دقائق حتى يتجانس مع بعضه

• ارفع الاناء على النار مع تقليب الخليط به ثم اتركه جانبا لكى يبرد الخليط

• ثم أضف البيض إلى الخليط على دفعات مع التقليب

• اخلط البيض والمزيج معا جيدا للحصول علي عجينة لينة متجانسة

• سخن الزيت على النار بدرجة حرارة متوسطة

• ضع العجينه فى الكيس الحلوانى أو اى كيس مثقوب من الأسفل

• شكل من العجينه قطع البلح بالطول الذى تريده

• قلب قطع البلح حتى تصبح ذهبية اللون

• اخرجها من الزيت وضع عليها العسل أو الشربات البارد

طريقة عمل بلح الشام بلح الشام اسهل حلويات لطريقة تحضير بلح الشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

الدوري المصري

النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

زيزو

بيسيرو يفاجئ إنبي بنجم جديد بديل زيزو في تشكيل الزمالك

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق.. الكيلو بكام؟

أسعار الذهب عالميا ومحليا

انخفاض حاد وسط تقلبات السوق.. ماذا يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

لجنة متابعة استقبال المصابين الفلسطينيين تؤكد توفير التخصصات الطبية الدقيقة للحالات الحرجة

وزير العمل خلال الاجتماع

جبران يناقش الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة

مدينة الأبحاث العلمية

الأبحاث العلمية: تعاون مع شركة لتنفيذ التحول الأخضر فى برج العرب ووادي النطرون

بالصور

رمضان فرصة.. طرق محاربة إدمان المشروبات الغازية

ادمان المشروبات الغازية
ادمان المشروبات الغازية
ادمان المشروبات الغازية

أرخص الحلويات.. طريقة بلح الشام في رمضان

.طريقة بلح الشام فى رمضان
.طريقة بلح الشام فى رمضان
.طريقة بلح الشام فى رمضان

أحمد أمين: النُّص ملحمة صعاليك.. وأحلم بترك رصيد له قيمة| حوار

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

لعزومات رمضان..طريقة عمل الحمام المحشي بكل تفاصيله

لعزومات رمضان..طريقة حمام المحشى بكل تفاصيله
لعزومات رمضان..طريقة حمام المحشى بكل تفاصيله
لعزومات رمضان..طريقة حمام المحشى بكل تفاصيله

فيديو

فتاة - أرشيفية

القبض على سيدة سرقت قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة

ضبط - أرشيفية

ضبط 3 سيارات لأداء حركات استعراضية بموكب زفاف على كوبري الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد