أرخص الحلويات.. طريقة بلح الشام في رمضان

يعد بلح الشام من أشهر الحلويات الرمضانية ويدخل البيض بشكل أساسي فى تجهيزه مما يرفع تكلفة تحضيره خاصة بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا، لذا نعرض لكم طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات وذلك من خلال وصفة الشيف حسن..

طريقة عمل بلح الشام بأبسط طريقة وفى ١٠ دقائق

مكونات بلح الشام

• كوب من دقيق القمح الحبة الكاملة

• ثلاث ارباع كوب ماء

• 3 حبات بيض وسط

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• ملعقة كبيرة من نشا الذرة

• ربع ملعقة صغيرة ملح

• نصف ملعقة صغيرة فانيليا

• عسل أو شربات بارد للتحلية

الخطوات وطريقة عمل عجينة بلح الشام

• احضر اناء كبير وضع فيه الماء والزيت

• احضر اناء اخر وضع فيه الدقيق ونشا الذرة والملح

• اخلطهم معا جيدا ثم اضفهما إلى الاناء فوق الماء والزيت

• اخلط المزيج جيدا لمدة خمس دقائق حتى يتجانس مع بعضه

• ارفع الاناء على النار مع تقليب الخليط به ثم اتركه جانبا لكى يبرد الخليط

• ثم أضف البيض إلى الخليط على دفعات مع التقليب

• اخلط البيض والمزيج معا جيدا للحصول علي عجينة لينة متجانسة

• سخن الزيت على النار بدرجة حرارة متوسطة

• ضع العجينه فى الكيس الحلوانى أو اى كيس مثقوب من الأسفل

• شكل من العجينه قطع البلح بالطول الذى تريده

• قلب قطع البلح حتى تصبح ذهبية اللون

• اخرجها من الزيت وضع عليها العسل أو الشربات البارد