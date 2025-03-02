بسب الإصابة.. الزمالك يفتقد خدمات نجم الفريق أمام إنبي في الدوري

يفتقد نادي الزمالك، لخدمات محمود جهاد، لاعب وسط الفريق، في مواجهة إنبي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري، بسبب الإصابة.

غياب محمود جهاد عن الزمالك ضد إنبي

يواصل محمود جهاد، لاعب وسط نادي الزمالك، مؤخرًا برنامجه التأهيلي من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة، لكن اللاعب سيغيب عن لقاء إنبي، الثلاثاء المقبل، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

ومن المؤكد أن يكون محمود جهاد جاهزًا للمشاركة مع نادي الزمالك في مواجهة مودرن سبورت، 7 مارس الجاري في كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره إنبي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري

غياب الزمالك أمام إنبي

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من: “أحمد سيد زيزو للإيقاف بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء، فيما يغيب محمد شحاتة للإيقاف أيضا، ولكن بعد طرده في مباراة زد الماضية.

كما يغيب حمزة المثلوثي وأحمد حمدي بسبب إصابة الرباط الصليبي”.

فيما سيغيب الثنائي مهاب ياسر وأحمد رفاعي، عن المباراة برؤية فنية من البرتغالي جوزيه بيسيرو.

برنامج تدريبي خاص لـ "زيزو" ومحمد شحاتة بعد غيابهما عن مواجهة إنبي

خاض أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، خوض الثنائي لبرنامج تدريبي خاص؛ في ظل غيابهما عن لقاء إنبي المقبل للإيقاف.