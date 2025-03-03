بعد قليل محاكمة المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية

تنظر بعد قليل المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا، ضد المطربين مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما”.

وكان الملحن حسن دنيا أقام دعوى قضائية ضد المطربين مسلم ونور التوت، يتهمهما فيها بسرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما"، والتعدي على حقوق المكلية الخاصة به.

وتداولت المحكمة الاقتصادية الدعوى في أولى جلساتها، التي تغيب فيها المطربان عن الحضور، ما دفع المحكمة لتأجيل الدعوى إلى جلسة اليوم للاستماع إلى أقوالهما.

وتقدم المحامي ببلاغ، يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية أول حياتي ياما، ولما تحمله من سوء المعنى والكلمات، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين، ما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والآداب العامة له، ويشكل خطرًا على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بلحن موكله الملحن حسن أبو دنيا، على ما جاء في البلاغ.