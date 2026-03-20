الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: العفو من خصال النبلاء.. وعباد الرحمن يتصفون بالحلم والإعراض عن الجاهلين

محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور سيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالأوقاف وخطيب صلاة العيد، إن شهر رمضان المبارك مضى بأيامه العامرة بالصيام ولياليه المضيئة بالذكر والتلاوة والقيام، مؤكدًا أن شمس عيد الفطر أشرقت حاملةً معاني البهجة والنور والفرح للمسلمين بعد موسم إيماني عظيم.

وأضاف «عبد الباري» خلال خطبة العيد بمسجد الفتاح العليم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رمضان مدرسة إيمانية ودروسه لا تُحصى، مشيرًا إل أن شهر رمضان ترك دروسًا إيمانية عظيمة لا يمكن حصرها.

الدعاء والابتهال والانكسار

وتابع: إن المسلمين ختموا الشهر الكريم بالدعاء والابتهال والانكسار بين يدي الله عز وجل، متضرعين بقولهم: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا»، في تعبير عن روح التوبة والرجاء التي ميزت أيام الشهر الفضيل.

وأوضح أن العفو اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته العلى، لافت إلى أن ثمرة هذا الاسم لا تتحقق في قلب الإنسان إلا بالتعلق بالله والتخلق بصفة العفو، داعيًا المسلمين إلى التحلي بالرحمة والتسامح، مستشهدًا بقول الله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»، باعتبارها قاعدة أخلاقية لبناء مجتمع متماسك.

العفو من أعظم خصال النبلاء

وأكد خطيب العيد أن العفو من أعظم خصال النبلاء وأكرم شيم العظماء، موضحًا أن عباد الرحمن يتميزون بالحلم والتواضع والإعراض عن الجاهلين، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»، داعيًا إلى عدم الانشغال بالصراعات أو الإساءة، والتركيز على العمل والبناء والارتقاء بالمجتمع.

 البناء والازدهار بدل الانشغال بالصراعات

وشدد الخطيب على أن الانشغال بالجهل والخصومات يعطل مسيرة الإنسان نحو النجاح والقرب من الله، مؤكدًا ضرورة توجيه الجهود نحو الازدهار والعمران والعمل الإيجابي، مستشهدًا بقصة السيد المسيح عليه السلام حين قابل الإساءة بالإحسان، في تأكيد على أن كل إنسان يعكس ما يحمله داخله من قيم وأخلاق.

