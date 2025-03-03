اختفاء اسم المخرج طارق العريان من تتر مسلسل معاوية

فوجئ متابعو مسلسل معاوية، الذي يتناول حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان، باختفاء اسم مخرج العمل طارق العريان، من تتر البداية والنهاية للمسلسل.

وحرص صدى البلد، على التواصل مع المخرج طارق العريان، لمعرفة تفاصيل ما حدث، إلا أنه لم يوضح، وفضل عدم إبداء تصريحات.

ولم يكشف أي من صناع المسلسل عن سر اختفاء اسم طارق العريان من تتر مسلسل معاوية، رغم ترديد البعض أن هذا حدث بناء على طلب منه هو، إلا أن المخرج الشهير لم يكشف تفاصيل ما حدث حتى الآن.

مسلسل معاوية

تدور أحداث المسلسل حول الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة (عثمان بن عفان)، ليتولى (علي بن أبي طالب) الحكم، ثم يستشهد (علي) ويتولى (الحسن)، ثم تنازل (الحسن) وتولي (معاوية)، وتولي (يزيد)، وحتى استشهاد (الحسين) في كربلاء.

أبطال مسلسل معاوية

يشارك في بطولة مسلسل “ معاوية” لجين إسماعيل «معاوية بن أبي سفيان»، إياد نصار «علي بن أبي طالب»، أيمن زيدان، سامر المصري، سهير بن عمارة «هند بنت عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان»، وائل شرف «عمرو بن العاص»، يزن خليل «عتبة بن أبي سفيان»، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، أسماء جلال «زوجة معاوية»، محمد قريع، خالد حمام، حكيم بلكحلة، حمد مراد، ياسين بن قمرة، غانم الزرلي، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج طارق العريان.