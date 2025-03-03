عدد ركعات صلاة التراويح والطريقة الصحيحة لأدائها .. الإفتاء توضح

كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ سؤال أجابت عنه دار الافتاء المصرية وقالت، انه قد اتفقت مذاهب أهل السنة على أنها عشرون ركعة، فقد كان الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، يصلونها 20 ركعه، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع ما يحدث في عهد الخلفاء الراشدين حيث قال صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» "سنن ابن ماجه". وقال أيضًا: "ستحدث بعدي أشياء فأحبها إلي أن تلزموا ما أحدث عمر».

أشارت الافتاء الى انه من استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجرا وافرا، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

وأوضحت الافتاء ان صلاة التراويح سنة مؤكدة تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر.

ونوهت ان صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر

هل يجوز اداء صلاة التراويح 8 ركعات؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ان بعض الفقهاء قالوا بجواز صلاة التراويح 8 ركعات، وجمهور الفقهاء قالوا بأن عدد ركعات صلاة التراويح 23 ركعة، 20 ركعة للتراويح و3 ركعات للشفع والوتر.

وأوضح امين الفتوى أن من أدى صلاة التراويح 23 ركعة فجزاه الله خيرا، فكلما زاد من الصلاة عظم أجره، ومن اداها 8 ركعات فصلاته صحيحة ونرجو الله القبول.

وأشار إلى أنه يجوز صلاة التراويح بواقع ركعتين واستراحة وركعتين واستراحة حتى نهايتها.

ولفت الى ان الاستراحة قد تكون دقيقة وقد تكون أكثر من ذلك على حسب راحة المصلي طالما كانت من بعد العشاء إلى الفجر.