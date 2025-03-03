بدرية طلبة: ظلمت أخويا بسبب طليقته وأولاده وكل ما أشوفه أعيط وحكمي غلط

اعترفت الفنانة بدرية طلبة، بظلمها لشقيقها بسبب مشاكل أسرية مع طليقته وأولاده، قائلة: "كل ما اشوف أخويا دلوقتي دموعي تنزل وأقوله سامحني عشان مكنتش عاشرت الطرف الثاني في حياته اللي هي طليقته وأولاده واحتويتهم وعاديت مراته الحالية لان الموقف كله أنا كنت شايفاه غلط".

وأوضحت بدرية طلبة، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أمير بدر، المذاع على قناة النهار، أن الغلطة التي وقعت فيها هي أنها حكمت على مرات أخيها الحالية دون معاشرتها، مضيفة: "لما عاشرت طليقة أخويا الأولى عرفت إن اخويا كان عنده حقه وأنا كنت محتوياهم وكنت واخده موقف شرس من أخويا لكن أخويا طول الوقت دلوقتي كويس ومعندوش مشاكل".

واستكملت: "مرات اخويا الحالية شيلاه وعرفه يعني ايه راجل وأعطيته حقه واعتذرت لأخويا وقبل اعتذاري ورحت له في وفاة ابن زوجته وكان حزين أكتر منها والستات في النهاية عتبه نرتاح لها، وحاليا أنا بسحب الكلام اللي قلته ودعمي لطليقته وأولاده وربنا يهديهم لأنهم في النهاية لحمي ودمي".