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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل مهمة بشأن القمة العربية الطارئة غدًا في القاهرة.. تفاصيل

القمة العربية الطارئة
القمة العربية الطارئة
قسم التوك شو

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل اجتماعات وزراء خارجية العرب، تمهيدًا لانطلاق القمة العربية الطارئة في القاهرة، بمشاركة الدول العربية لعرض الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إنه انطلق اليوم اجتماع وزراء خارجية عدد من الدول العربية، بحضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وأضاف أن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية اليوم، كان من أجل التجهيز وإعداد جدول أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة غدًا، حيث دارت جميع الاجتماعات حول مبادئ ثابتة وخطوط حمراء أولها لا للتهجير وإعمار غزة وحل الدولتين هو الحل الأوحد وهذه هي الثوابت العربية في هذا الإطار.

وأشار إلى أنه سيغيب عن هذه القمة رئيسي دولتي تونس والجزائر وهذا يثير علامة استفهام، ولاسيما بعد الأنباء التي ترددت بشأن عدم مشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي رأى أن القضية الفلسطينية أصبحت حكرًا على دول بعينها.

الخطة المصرية العربية

وأوضح أنه السفير عبد العاطي رد على هذه الأنباء، بأنه تم الانتهاء من الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة، وهي الخطة التي لم يطلع عليها أحد وسيتم تقديمها غدًا من الرئيس السيسي وسيتم عرضها في هذه القمة الاستثنائية، وهي الخطة التي تنتظرها الدول العربية والإدارة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية.

القمة العربية نشأت الديهي وزراء خارجية العرب القمة العربية الطارئة الخطة المصرية العربية

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