قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زكاة الفطر 2025.. طريقة حسابها وتقديرها وموعد إخراجها
عيار 21 مفاجأة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
السودان يجدد دعمه وتأييده للقضية الفلسطينية
قلبي ومفتاحه الحلقة 3 .. مي عز الدين تطلب الانفصال من آسر ياسين
يوفنتوس يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
أوسكار رويز يصل القاهرة لتولي رئاسة لجنة الحكام| شاهد
المانيا.. حزب المستشار شولتس يتصدر انتخابات هامبورج رغم تراجع الأصوات
تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب
نجلاء بدر تتصدر التريند بسبب مشهد الخيانة بمسلسل في لحظة| تفاصيل
فريدة الشوباشي: أنا ضد مقترح وضع الدين بالتعليم كمادة أساسية
أحمد موسى يوجه رسالة تحذيرية لـ نتنياهو على الهواء| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجى: الوضع بين إسرائيل وحماس وصل مرحلة حرجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي

أكد الخبير الاستراتيجي اللواء محمد المصري أن الوضع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وصل إلى مرحلة حرجة، مع تزايد التوتر واحتمالية التصعيد العسكري.
 

وأضاف في مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الضغوط الداخلية والخارجية، مثل التهديدات التي يطلقها نتنياهو والضغوط الأمريكية، تزيد من تعقيد الوضع.

وأشار إلى أن الوضع العسكري في قطاع غزة صعب للغاية، حيث لا يمتلك الفلسطينيون القدرة العسكرية لمواجهة إسرائيل بشكل متكافئ.

ولفت، إلى أن إسرائيل تمر بحالة من الارتباك الداخلي، خاصة في ظل القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والضغوط السياسية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.

ونوه بأن نتنياهو يسعى للاستفادة من الصفقات السياسية رغم التحديات الداخلية، ويعمل على رفع السقف السياسي لتحقيق أهدافه، معترفًا بأن الوضع السياسي في إسرائيل يشهد توترات شديدة.

وأوضح، أن الضغوط على إسرائيل تتزايد من المجتمع الدولي، خاصة بعد القرارات المتعلقة بحصار المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن القمة العربية المقبلة قد تكون فرصة مهمة لدفع الدول العربية نحو تبني موقف موحد يسهم في التخفيف من حدة الأزمة.


 

حماس نتنياهو القمة العربية الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس من الخميس القادم | تفاصيل رسمية

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

استعدوا للأمطار الرعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 و إجازة نهاية العام لطلاب المدارس| توضيح عاجل

أحمد شوبير

توصية لجنة ضبط الأداء الإعلامي.. حقيقة إيقاف برنامج شوبير لأجل غير مسمى

مرتضى منصور

حبس مرتضى منصور 6 أشهر في سب الخطيب ومحمد عثمان

الفريق الطبى

6 سنين في المعدة .. استخراج تليفون محمول من بطن مريض في المنصورة

بنك مصر

بنك مصر يصدر شهادة يوماتي بعائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا

ترشيحاتنا

يورو

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو عند 2.4% خلال فبراير

الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 3 مارس 2025

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا

بالصور

علاج عسر الهضم في رمضان

علاج عسر الهضم في رمضان
علاج عسر الهضم في رمضان
علاج عسر الهضم في رمضان

تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب

تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب
تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب
تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة.. وصفة شهية وغنية بالنكهات

طاجن لسان العصفور باللحمة
طاجن لسان العصفور باللحمة
طاجن لسان العصفور باللحمة

اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور

موعد صرف مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات شهر مارس

فيديو

قفلت السكة في وش محمد رمضان

قفلت السكة في وش محمد رمضان وقالتله إنت بتــ.ستظرف.. متصلة تحرج نمبر وان

إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

الهجوم والشتيمة مش بتزعلني… إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

وداعــ.آ عفريت مسرحية تخاريف

وداعا جني مسرحية تخاريف.. من عامل سكك حديدية إلى نجم على خشبة المسرح

إلهام شاهين

إلهام شاهين تثير الجدل من جديد.. "الصلاة مش لازم تكون فورًا"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد