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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وانبي في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو مساء امس تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق إنبي، مساء اليوم الثلاثاء في اطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستعد الزمالك لمواجهة انبى المقرر لها التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تذاع مباراة الزمالك وانبي عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة 

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بينما يقع فريق الأهلي فى المركز الثاني برصيد 36 نقطة. 

الزمالك الدوري انبي

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