تصريحات نارية من محمد صلاح قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

شدد محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر على أن هدفه الأهم هذا الموسم هو حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لشبكة «optus sport»: “أكبر دافع لي هذا الموسم هو الفوز بالبريميرليج، كثيرًا ما كنت أختار دوري أبطال أوروبا لكن هذه السنة الأولى التي أقول فيها الدوري الإنجليزي هو الأهم”.

وتابع صلاح: “أنا عازم بشدة على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول حاليًا، سيكون ذلك شيئًا لا يُنسى”.

وأضاف صلاح: “أنا فقط أريد الفوز بالبريميرليج مع النادي والمشجعين، أريد أن أعيش ذلك اليوم معهم وأشارك في الاحتفال، سيكون أمرًا مذهلًا!”.

واختتم بالكشف عن شعوره عند رؤية لقطات احتفالات ليفربول بالألقاب سابقًا: “يكون أمرًا مدهشا، أرى العلم المصري هناك ويكون يومًا رائعًا، لهذا أنا عازم على الفوز بلقب الدوري مع النادي الآن وأريد أن أعيش نفس اليوم من جديد، ستكون لحظة لا تُنسى”.