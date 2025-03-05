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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هارون : الصوم أفضل وسيلة للإرتقاء بين درجات النفس ومستوياتها

الدكتور أحمد هارون، استاذ العلاج النفسي
الدكتور أحمد هارون، استاذ العلاج النفسي
أسامة علي

قال الدكتور أحمد هارون، استاذ العلاج النفسي والصحة النفسية أن الصوم يعني الامتناع عن الشهوات، والرغبات، والمنبهات، والمكيفات، والانفعالات، والذات، معقبا:" الصوم أفضل وسيلة للإرتقاء بين درجات النفس ومستوياتها"

وأكد أحمد هارون، خلال تقديم برنامجه «علمتني النفوس» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصوم يساعد الإنسان على إدارة نفسه وعلاقاته بشكل متوازن، مشيرًا إلى أن الإنسان مطالب بضبط نفسه حتى في الحلال.

صفات طيبة

وتابع أحمد هارون الصائم يجب أن يتحلى بصفات طيبة، وعند الغضب يتذكر قول النبي صلي الله عليه وسلم: 'اللهم إني صائم'، مما يعزز قدرته على السيطرة على انفعالاته.

واختتم حديثه: 'رمضان فرصة عظيمة لتهيئة النفس للتغيير، والعيش في حالة من السلام النفسي والأمان الداخلي، ومن يدرب نفسه خلال هذا الشهر على التحكم في ذاته سيجد أنه قادر على إدارتها بشكل أفضل بعده'.

صدى البلد الصوم النفس أحمد هارون

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