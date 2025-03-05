قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل سماع الأغاني في رمضان يأخذ من ثواب الصائم ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
موسم عمرة رمضان يشهد إقبالا كثيفا من المعتمرين المصريين
نجوى فؤاد: نفسي أحج وصحتي لاتسمح بالعمل
تجديد تعيين محمد فكري خضر نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات
رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية
واشنطن: تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية هو رسالة بسيطة لزيلنسكي
جمال عبدالرحيم: محكمة القضاء الإداري ترفض 7 طعون على وقف انتخابات الصحفيين
بعد أرنولد .. ريال مدريد يوجه أنظاره نحو صفقة مدوية من ليفربول
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
الإسماعيلي يفقد مدافعه في أولى مبارياته بصراع الهبوط
طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة ثلاثي الفريق قبل مواجهة مودرن سبورت بالكأس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أفضل تطبيق قرآن وبدون انترنت و بإمكانيات خرافية.. هواتف جديدة من أوبو تغزو الأسواق

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

حفظ وتلاوة وتفسير .. أفضل تطبيق قرآن وبدون انترنت

إذ كنت تبحث عن أفضل التطبيقات المجانية وبدون وجود إنترنت وذلك لسماع القرآن الكريم إليك أفضل التطبيقات المجانية وذلك للاستماع إليه في أي مكان وزمان دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت وفيما يلي وفقا لموقع "tarteel" مجموعة من أفضل تطبيق قرآن وبدون انترنت :

جهاز لوحي خارق يغزو الأسواق| سامسونج جالكسي تاب S10 FE.. المواصفات والسعر
 

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في الجهاز اللوحي الرائد القادم من سامسونج وهو Galaxy Tab S10 FE، إليك أهم مواصفاته.

بإمكانيات خرافية.. هواتف جديدة من أوبو تغزو الأسواق
 

في ديسمبر 2024، تمت الموافقة على هاتف ذكي من Oppo يحمل رقم الطراز CPH2705 من قبل منصة شهادة BIS الهندية. 

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الكشف من خلال شهادة Bluetooth SIG أن CPH2705 سيُطلق عليه اسم Oppo F29 Pro 5G عندما يصل إلى السوق.

هاتف ذكي أحدث التقنيات أخبار وتقارير أحدث أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

ضربة ثلاثية للزمالك.. الجهاز الطبي يكشف موقف المصابين بعد الانتصار على إنبي

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

الطفل المعين في في الخدمة السرية الأمريكية

ترامب يُعين طفلًا عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية

سكن كل المصريين 5

كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"

المحكمة العمالية في محافظة جدة

مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال

صورة أرشيفية

التعليم تعلن حاجتها لـ25 ألف معلم لغة عربية 2025 |الشروط وخطوات التقديم

أمطار

أمطار رعدية بالقاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

ترشيحاتنا

طارق النبراوي نقيب المهندسين

8 بنود على جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.. هذه أبرزها

توقيع برتوكول تعاون بين الكهرباء والأوقاف

بروتوكول مع الأوقاف لتركيب وإحلال عدادات الكهرباء فى دور العبادة

بروتوكول تعاون بين الكهرباء والأوقاف

الكهرباء: تغيير العدادات القديمة وتركيب مسبوقة الدفع لجميع المساجد والزوايا

بالصور

تناسب الفطار..سر الكبدة الإسكندراني مثل المحلات طريقة سهلة ومذاق لا يُقاوم!

تناسب الفطار..سر الكبدة الإسكندراني مثل المحلات.. طريقة سهلة ومذاق لا يُقاوم!
تناسب الفطار..سر الكبدة الإسكندراني مثل المحلات.. طريقة سهلة ومذاق لا يُقاوم!
تناسب الفطار..سر الكبدة الإسكندراني مثل المحلات.. طريقة سهلة ومذاق لا يُقاوم!

الإفطار على كوب خشاف.. ماذا يفعل في جسمك بعد الصيام؟

فوائد الخشاف
فوائد الخشاف
فوائد الخشاف

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب
قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب
قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

لعزومات رمضان.. طريقة تحضير الأرز بالخلطة

طريقة تحضير الارز بالخلطة
طريقة تحضير الارز بالخلطة
طريقة تحضير الارز بالخلطة

فيديو

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

عصام الحضري

أنا الهرم الرابع.. والتاريخ يشهد.. عصام الحضري يفتح النار على الجميع

محمد رمضان ورامز جلال

مقارنة ظالمة.. ماذا قال محمد رمضان عن رامز إيلون مصر

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

المزيد