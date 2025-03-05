أخبار التكنولوجيا| أفضل تطبيق قرآن وبدون انترنت و بإمكانيات خرافية.. هواتف جديدة من أوبو تغزو الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

حفظ وتلاوة وتفسير .. أفضل تطبيق قرآن وبدون انترنت

إذ كنت تبحث عن أفضل التطبيقات المجانية وبدون وجود إنترنت وذلك لسماع القرآن الكريم إليك أفضل التطبيقات المجانية وذلك للاستماع إليه في أي مكان وزمان دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت وفيما يلي وفقا لموقع "tarteel" مجموعة من أفضل تطبيق قرآن وبدون انترنت :

جهاز لوحي خارق يغزو الأسواق| سامسونج جالكسي تاب S10 FE.. المواصفات والسعر



إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في الجهاز اللوحي الرائد القادم من سامسونج وهو Galaxy Tab S10 FE، إليك أهم مواصفاته.

بإمكانيات خرافية.. هواتف جديدة من أوبو تغزو الأسواق



في ديسمبر 2024، تمت الموافقة على هاتف ذكي من Oppo يحمل رقم الطراز CPH2705 من قبل منصة شهادة BIS الهندية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الكشف من خلال شهادة Bluetooth SIG أن CPH2705 سيُطلق عليه اسم Oppo F29 Pro 5G عندما يصل إلى السوق.