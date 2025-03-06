قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة.. وفاة موظف أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية
هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر؟.. اعرف الموقف الشرعي
خبير علاقات دولية: القمة العربية أظهرت موقفًا عربيًا موحدًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
بسبب احتجاجات غزة .. إدارة ترامب تحقق مع جامعة كاليفورنيا
تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري
بسبب تصريحاته عن ترامب.. إقالة كبير دبلوماسيي نيوزيلندا في بريطانيا
تعرف على مواعيد مباريات الأهلي فى المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري
محمد صلاح يحتفل بصديقه اليوت بعد قمة بي اس جي ضد ليفربول
موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025
زكاة الفطر تُخرج حبوبا أم نقود؟ وهل تجوز في أول رمضان؟
ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري
أمريكا تبحث عن "حل وسط" لأزمة الرسوم مع كندا والمكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة سادس أيام رمضان..موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان
يوسف رجب

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلوات بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت أذان المغرب بمحافظة قنا، فى سادس أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 05.53 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.29 ساعة صيام.

وتشهد الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الخميس 6 رمضان 1446 هجرية، الموافق 6 مارس 2025، الفجر 04:44 صباحاً، والظهر 12.00 صباحاً، والعصر 03:22 مساءً، والمغرب 05.53 مساءًا، والعشاء 07.08 مساءًا.

أما المواقيت التقديرية لموعد السحور، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.26  صباحاً، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.26 صباحاً، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 06.08 صباحاً.

يذكر أن الكثير من الدواوين العائلية بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد تنافس فى عقد الندوات والأمسيات على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

قنا شهر رمضان المبارك مواقيت الصلاة موعد الإفطار توقيت آذان المغرب مشاهير القراء آذان المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: استمرار فرص الأمطار غدا وتصل لحد السيول على هذه المناطق

احمد حسن

اللاعب جاهز لـ مودرن سبورت .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

رسالة الجماهير للخطيب

جماهير الأهلي تُوجّه رسالة لـ «الخطيب» خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري | شاهد

طقس اليوم

أمطار ورعد وسيول .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

حالة الطقس - ارشيفية

محدش يخفف الهدوم.. تحذير جديد من الأرصاد عن حالة الطقس من الغد حتى 11 رمضان

أشرف زكي

مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي بعد نقله للمستشفى

سيارة أسعاف ارشيفية

مدمن ويعاني من الاكتئاب.. تفاصيل مثيرة في العثور على مدير بشركة محمول متوفى داخل فيلته

أذان الفجر في رمضان

أذان الفجر في رمضان.. الإفتاء تحذر من خطأ يفسد الصيام ويوجب القضاء

ترشيحاتنا

الصلاة

صلاة تشهدها ملائكة الليل والنهار .. واظب عليها فى رمضان

الجامع الأزهر

الجمعة.. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1085 عاما على تأسيسه

وزارة الأوقاف

عالم بالأوقاف: جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس طريق لصلاح البال

بالصور

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

المواعين والوقفة ..نصائح لتخفيف آلام المفاصل للنساء في رمضان

10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان

5 طرق للوقاية من مرض السكرى ..تعرف عليها

5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها
5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها
5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها

لمرضى الضغط والسكر.. نصائح خلال فترة الصيام

.لمرضى الضغط والسكر.. نصائح خلال فترة الصيام
.لمرضى الضغط والسكر.. نصائح خلال فترة الصيام
.لمرضى الضغط والسكر.. نصائح خلال فترة الصيام

فيديو

طارق لطفي

معجبة لمست شعري.. طارق لطفي يروى موقف محرج تعرض له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد