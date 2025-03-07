الصين تدعو إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، الجمعة، إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث تسري هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال وانج يي، خلال مؤتمر صحفي في بكين: "إذا كانت القوى الكبرى تهتم فعلاً بسكان غزة، فعليها أن تدعو إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم في القطاع، وزيادة المساعدات الإنسانية".



وفي وقت سابق أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، خلال جولة له في قطاع غزة، جنوده بالاستعداد للحرب بقوة.



وشملت الجولة، الخميس، درب مقاتلي كتيبة "نيتسح يهودا" المتشددة في لواء كفير بالميدان، وفق القناة 14 الإسرائيلية.



وخاطب زامير جنوده قائلًا: "كونوا مستعدين دائما، كونوا متيقظين دائما، كونوا متشككين دائما، تدربوا دائما، واستعدوا للحرب بقوة"، مضيفًا "انظروا إلى منازل مستوطنات الغلاف، أنتم تحمون المستوطنين".