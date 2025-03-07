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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث
عبد العزيز جمال

سعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025 شهد استقرارًا ملحوظًا في كافة البنوك العاملة في مصر، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية التي تستمر حتى يوم غد السبت.

وجاءت أسعار العملة الخضراء متقاربة في مختلف البنوك، مع الحفاظ على مستوياتها الأخيرة التي سجلتها في الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري على آخر مستوياته، حيث سجل 50.64 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع، وفي البنوك الآخرى ظلت الأسعار مستقرة أيضًا، مع تقارب طفيف بينها.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله في الأيام السابقة.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر، استقر سعر الدولار اليوم عند 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف المصرفي.

سعر الدولار اليوم مصر

شهد سعر الدولار اليوم في مصر استقرارًا عامًا في كافة البنوك، حيث سجل في بنك الإسكندرية 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

مع استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك، توقفت السوق السوداء منذ فترة كبيرة مع توجهات البنك المركزي بتحرير سوق الصرف تركه لمبدأ العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في مصر يتابعه الكثيرون يوميًا، خاصة مع تأثيره المباشر على الأسواق والاقتصاد المحلي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في أسعار الصرف، مع استمرار الجهود الحكومية لتحقيق التوازن في سوق العملات وارتفاع الاحتياطي إلى أرقام تاريخية لأول مرة.

ويعكس سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي في البنوك، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي بدورها تؤثر على الأسعار محليا.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي، إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.

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