قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكنولوجيا الأغذية يواصل توعية المواطنين بالطعام الصحي في رمضان.. تفاصيل
سر استجابة الدعاء سريعا.. 4 أمور اغتنمها في أول جمعة من رمضان
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 7-3-2025
الصين تدعو إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة
اشتباكات سوريا.. 70 قتـ.يل وتحذير من انفجار الوضع
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
البابا فرنسيس في أول رسالة صوتية من المستشفى: شكرا لكم على صلواتكم
بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي
النقل: إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية
اتفاق مصري سعودي جديد بشأن الحجاج والمعتمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم 7-3-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية اليوم الجمعة الموافق 7-3-2025؛ مسجلا نحو  50.71 جنيها للشراء و 50.81 جنيها للبيع.

وجاء أغلى سعر دولار مقابل الجنيه في بنكي " أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الاسلامي".

وثبت سعر الدولار في السوق المصرية مع  بدون أي تغيير، بعد صعوده أمس بمقدار طفيف لم يجاوز قرشا قبل تعطل العمل في 39 بنكا وفروعها علي مستوي الجمهورية بقرار من البنك المركزي المصري.

استقر أقل سعر  دولار مقابل الجنيه، في آخر تداول سجله داخل السوق الرسمية؛ مسجلا بذلك  نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 7-3-2025،

إجازة البنوك

بموجب قرار البنك المركزي فقد تعطل العمل في البنوك المصريةلتنفيذ الراحة الأسبوعية للعاملين بالبنوك يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.

سعر البنك المركزي

واعلن البنك المركزي المصري في اخر تداول له وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.64 جنيها للشراء و 50.74 جنيها للبيع

سعر الدولار 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، المصرف المتحد، ميد بنك".

أغلب سعر 

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 50.63 جنيها للشراء و50.73 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي،كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات،القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،الاسكندرية، قناة السويس،المصرف العربي الدولي، التعمير والاسكان،البركة، فيصل"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، سايب، الأهلي الكويتي، HSBC".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.67 جنيها للشراء و 50.77 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.68 جنيها للشراء و 50.78 جنيها للبيع في بنك نكست

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.7 جنيها للشراء و 50.8 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي

دعم الشمول المالي

يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.

تأتي تلك التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.

وفقا لتلك التحركات اعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.

كشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

زيادة تحويلات العاملين بالخارج

يتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري

مسئول بالبنك قال في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.

تساعد تلك الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.

اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي أقل سعر دولار اليوم أغلي سعر دولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك في القمة.. وعودة 3 نجوم

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من الأرصاد| موسم الأمطار الرعدية يعود ويهدد الشوارع بالغرق

سالي عبدالسلام

هل تسببت زوجة كريم فهمي في طلاق هنا الزاهد من شقيقه.. سالي عبدالسلام تكشف

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

حسام حبيب

بـ رامز يلون مصر.. أنا آسف ياشيرين وأنا لسة بحبك.. حسام حبيب يعتذر لشيرين عبد الوهاب

بدءا من الأحد .. البنوك تتيح خدمة فتح الحسابات مجانا

مجانا بدءا من الأحد المقبل .. طريقة فتح حساب في البنك

مصطفي شوبير

تحرك عاجل من الأهلي مع مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

ترشيحاتنا

النائبة فاطمة سليم

طلب إحاطة بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية

مستقبل وطن بالجيزة

مستقبل وطن بالجيزة يفتتح معرضا للسلع الغذائية والخضراوات واللحوم بأسعار مخفضة بمركز الصف

الدعم النقدي

موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقدي

بالصور

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة حنان ترك

حنان ترك
حنان ترك
حنان ترك

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الشرب بالأكواب البلاستيك

الاكواب البلاستيك
الاكواب البلاستيك
الاكواب البلاستيك

فيديو

احمد العوضى

أنا أنجم ضيف عنده.. رد العوضي على رامز جلال بعد تعليقه “اتجوز نجمة”

شباب يلقون الالعاب النارية داخل ميكروباص

الأمن يفحص فيديو لشباب يلقون ألعاب نارية داخل سيارات الميكروباص

دينا الشربيني

انفصلنا ولسه أصدقاء.. دينا الشربيني تتحدث عن ارتباطها لأول مرة

سالي عبد السلام

سحر وحسد ومرض.. سالي عبد السلام تكشف معاناتها للعرافة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد