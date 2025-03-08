قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنش أحسن حاجة.. حازم إمام يعلق على أداء الزمالك أمام مودرن سبورت
مصطفي محمد يحتفل بهدف شيكابالا في مودرن سبورت
محمود عزب: دوري بمسلسل قلبي ومفتاحه ترشح له 17ممثلا قبلي
الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد اليوم السبت بجميع المراكز
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام ساوثهامبتون فى الدوري الانجليزي
مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
عصمت: تركيب عدادات كهرباء كودية لأكشاك التوزيع للسيطرة على الفقد بالمحافظات
أخبار القليوبية | ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص.. إصابة 5 أشخاص في تصادم.. مصادرة 1500 قطعة ألعاب نارية
إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة
ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان
طلبت الطلاق وباخد نفقة 5 آلاف جنيه.. بسمة بوسيل تثير الجدل بتصريحات عن تامر حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد اليوم السبت بجميع المراكز

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي جميع المراكز والمدن،  اليوم السبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين ويتم زيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد محافظ الدقهلية أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية، وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم افتتاح أكثر من معرض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

وأكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت كل أسبوع بالمنصورة وباقي المراكز، ونظرا لاقبال المواطنين عليه، يتم زيادة كميات السلع بما يواكب الزيادة في الطلب، وتعرض الأسماك في السوق بأسعار مخفضة تبدأ من 40 جنيه حتى 100 جنيه تشمل جميع الأنواع والأحجام.

الدقهلية اليوم محافظ سوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

حالة الطقس

على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

التموين

بشرى من التموين.. موعد صرف الزيادة على البطاقات في رمضان

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

الرئيس السيسي

اطمئنوا .. الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري

حالة الطقس

مرتفع جوي يضرب البلاد .. طقس الأيام المقبلة في مصر

ترشيحاتنا

موسيماني

موسيماني يقترب من تدريب نادي ضمن مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وزارة الرياضة

وزير الشباب والرياضة ينعي رئيس نادي الصيد بالمحلة

صلاح الدين مصدق

الزمالك يكشف حقيقة إصابة صلاح الدين مصدق

بالصور

مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

يحارب السرطان ويحسن وظائف المخ.. 8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

البرتقال الأبرز.. فواكه تمنح الجسم ترطيب يقلل الشعور بالعطش خلال الصيام

تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!

رياضة عقلية.. لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟.. إليك الأسباب

لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب
لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب
لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب

فيديو

زينة في مقلب رامز

ضرس زينة يثير الجدل في رامز إيلون مصر.. تريند غير متوقع

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

المزيد