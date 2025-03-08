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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يهنئ مي عز الدين بنجاح مسلسل قلبي ومفتاحه

مي عز الدين
مي عز الدين
يارا أمين

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة الفنانة مي عز الدين على نجاح مسلسلها “قلبي ومفتاحه”.

ونشر تامر “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “يا مي مليون مبروك ليكي ولحبيبي آسر.. مسلسل جميل بجد ألف ألف مبروك ليكوا ولكل الأبطال حبايب قلبي وللمخرج الكبير تامر محسن”.

وردت عليه مي عز الدين قائلة: “الله يبارك فيك يا عشرة العمر يا أغلى الناس”.

يُعرض مسلسل "قلبي ومفتاحه" يوميًا في النصف الأول من رمضان على قناة on الساعة 11 مساءً، مع إعادة في الساعة 8 صباحًا، وكذلك على قناة on دراما الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 6 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

تتناول القصة موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة ثلاث مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، ما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.

تامر حسني آسر ياسين عايدة رياض عز الدين قلبي ومفتاحه إنستجرام أشرف عبد الباقي

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