الخطيب يُشيد بإنجاز فريق الطائرة بعد التتويج بكأس السوبر

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الكبير للأداء المميز الذي قدمه الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" خلال المباراة النهائية لكأس السوبر، والتي انتهت بتتويج الأهلي بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.

وأشاد الخطيب بالروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبون، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس شخصية الأهلي الحقيقية داخل الملعب.

وأكد رئيس النادي أن الفريق أظهر التزامًا واضحًا على المستويين الفني والسلوكي، وهو ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. كما أوضح أن هذه المستويات المتميزة تعكس الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني واللاعبون للحفاظ على مكانة الأهلي في الصدارة.

وأشار الخطيب إلى أن الفوز بكأس السوبر ليس سوى محطة في مشوار طويل مليء بالتحديات، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى الاستعداد الجيد للمنافسات المقبلة، ومواصلة الأداء القوي لتحقيق المزيد من البطولات.

وجدد رئيس النادي تأكيده على دعم مجلس الإدارة الكامل لجميع عناصر الفريق، من لاعبين وجهاز فني وإداري وطبي، من أجل الحفاظ على مسيرة البطولات. كما شدد على أن هذا الدعم يشمل جميع الفرق الرياضية بالنادي، لضمان استمرار تحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والقاري.

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن جماهير الأهلي كانت وستظل الداعم الأساسي للفريق في جميع البطولات، مشيرًا إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويسعون دائمًا لإسعاد الجماهير من خلال تحقيق المزيد من الألقاب.