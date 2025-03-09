السيدة انتصار السيسي تشهد احتفالية يوم المرأة المصرية

شهدت احتفالية يوم المرأة المصرية حضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، والتي تضمنت فقرات فنية متميزة، من بينها الأغنية الخاصة بالاحتفالية "سيدة قلبي".

وتأتي هذه الاحتفالية تكريمًا لدور المرأة المصرية في المجتمع، واستعراضًا للمكاسب التي حققتها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت السنوات الأخيرة قفزات نوعية في تمكين المرأة. فقد أصبحت المرأة المصرية جزءًا أساسيًا في دوائر صنع القرار، حيث تضم الحكومة المصرية حاليًا أكبر عدد من الوزيرات في تاريخها، كما وصلت إلى منصب المحافظ، وتولت مناصب قيادية بارزة في مختلف مؤسسات الدولة.

ويعكس هذا التقدم دعم القيادة السياسية لحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء المجتمع، مما يرسّخ مكانتها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية.