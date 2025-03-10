ياسر جلال عن ظهور صالح العويل في جودر2: كان نفسي يكون موجود ويشوف المشهد

علق الفنان ياسر جلال على ظهور الفنان صالح العويل في الحلقة العاشرة من مسلسل جودر 2، بعد رحيله بشهر تاركًا في قلوب محبيه حزنًا واسعًا.

وكتب ياسر جلال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كان نفسى تكون موجود وسطنا وتشوف المشهد.. بس أنا عارف إنك في مكان أفضل دلوقتي الله يرحمك ياعم صالح".

ظهور خاص للراحل صالح العويل فى الحلقة التاسعة من مسلسل جودر

شهدت ايضا الحلقة التاسعة من مسلسل جودر٢ ، العديد من الأحداث وأبرزها سرقة جوهرة (تارا عماد) لجواب عمها وذهبت لتعطيه لشواهي (نور) حتى تتمكن من الحصول على جودر كما وعدتها.

جودر يحصل على جراب الطعام من ضمن الكنوز وهو القدرة على الحصول على جميع الأطعمة فور ان يطلبها بشكل سحري.

موعد عرض حلقات مسلسل جودر 2

تعرض حلقات مسلسل جودر على قناة dmc فى تمام الساعة ١٢:١٥ صباحا والإعادة وتعرض على dmc دراما فى تمام الساعة التاسعة مساءا والإعادة ٣ صباحا ، وتعرض أيضا على إحدى المنصات الشهيرة.