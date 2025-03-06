مسلسل جودر2 الحلقة6 .. اختطاف جيهان الشماشرجي بعد عودة زوجها ياسر جلال

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جودر2 العديد من الأحداث ، وبدأت بإختراق شواهي (نور اللبنانية) قصر الشيخ عبد الأحد (أحمد بدير) أثناء رحلته مع جودر (ياسر جلال) لفتح رصد الكهف

شواهي تحاول التقرب من جوهرة (تارا عماد) وتخبرها بأنها ستسلمها جودر بعد أن تعترف لها عن مكان الكنوز الأربعة.

الشيخ عبدالله الحطاب (عبدالعزيز مخيون) يروي لجودر سبب اختياره لمهمة استخراج الكنوز الأربعة بعد أن كتب الحكيم الشمالدر(رشوان توفيق) اسمه بشكل عشوائي.

عودة جودر لوالدته فاطمة (وفاء عامر) وزوجته شروق (جيهان الشماشرجي) مرة أخري.

شومان ( أحمد كشك) يختطف شروق (جيهان الشماشرجي) .





موعد عرض حلقات مسلسل جودر 2

وتعرض حلقات مسلسل جودر على قناة dmc فى تمام الساعة ١٢:١٥ صباحا والإعادة وتعرض على dmcدراما فى تمام الساعة التاسعة مساءا والإعادة ٣ صباحا ، وتعرض ايضا على منصة watch it

مسلسل جودر

ويعيد مسلسل جودر، المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري