ظهور خاص للراحل صالح العويل فى الحلقة التاسعة من مسلسل جودر2

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جودر٢ ظهور خاص للفنان الراحل صالح العويل ضمن الأحداث ، حيث ظهر بشخصية عم صالح الفقير الذى يعطف عليه جودر حيث يعتبر هو الظهور الاخير له قبل وفاته فى شهر فبراير الماضي بعد صراع مع المرض.

شهدت ايضا الحلقة التاسعة من مسلسل جودر٢ ، العديد من الأحداث وأبرزها سرقة جوهرة (تارا عماد) لجواب عمها وذهبت لتعطيه لشواهي (نور) حتى تتمكن من الحصول على جودر كما وعدتها.

- جودر يحصل على جراب الطعام من ضمن الكنوز وهو القدرة على الحصول على جميع الأطعمة فور ان يطلبها بشكل سحري

موعد عرض حلقات مسلسل جودر 2

وتعرض حلقات مسلسل جودر على قناة dmc فى تمام الساعة ١٢:١٥ صباحا والإعادة وتعرض على dmc دراما فى تمام الساعة التاسعة مساءا والإعادة ٣ صباحا ، وتعرض أيضا على إحدى المنصات الشهيرة.

يعيد مسلسل جودر، المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.