السجن والإبعاد.. جنايات دبي تعاقب يوتيوبر خليجية بسبب السُكر

أصدرت محكمة جنايات دبي بالإمارات، اليوم الاثنين حكما ضد يوتيوبر خليجية شهيرة بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف درهم والإبعاد خارج البلاد.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، بأن محكمة الجنايات في دبي حكمت على المتهمة (ر.ح)، التي تحمل جنسية إحدى بلدان الخليج، بالحبس لمدة ستة أشهر عن التُهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأشارت "البيان" إلى أن الأحكام الصادرة بحق المذكورة (ر.ح) عقابا على توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة لسكرها، كما قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم.

وأمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.