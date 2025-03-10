فهد البطل الحلقة 10.. كناريا متزوجة ولديها طفلة

شهدت الحلقة 10 من مسلسل فهد البطل، مفاجأة للفنان أحمد العوضي الذي ذهب لطلب الزواج من حبيبته كناريا.





اتضح أن كناريا متزوجة ومطلقة ولديها ابنة ولكنها تخفي الخبر بسبب دخوله السجن وسجلت ابنتها على اسم والدها.





وحاولت شقيقة كناريا الإيقاع بينها وبين فهد البطل بسبب غيرتها منه، لكن شقيقتها كانت متزوجة ومطلقة بحكم محكمة.







وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.













مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.









تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.