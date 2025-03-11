لم تنتهِ بعد.. ناقد رياضي: انسحاب الأهلي من مباراة القمة بشكل رسمي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن انسحاب الأهلي بشكل رسمي من مباراة القمة.

وكتب طلعت على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عاجل ورسميا .. انسحاب الأهلي من مباراة القمة .. انطلاق مباراة القمة بحضور لاعبي الزمالك وغياب لاعبي الأهلي !!”.

حرصت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي على استدعاء طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

طاقم تحكيم من السعودية

وعلم صدى البلد عن نجاح جهود وزارة الشباب والرياضة في توفير طاقم تحكيم أجنبى، من السعودية لإدارة مباراة القمة، إلا أن الطاقم سيصل متأخرا .

وتواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسئولي الفريقين لإنهاء الأزمة الحالية واستدعاء طاقم التحكيم من أجل إقامة المباراة .



أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، يُخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذي عُقد في الحادية عشرة صباحًا.

وجاءت على النحو التالي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تُنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي في إقامة المباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.

في حالة عدم الاستجابة، يُعلن النادي الأهلي عدم استكمال بطولة الدوري.

مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.