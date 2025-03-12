كريم وحسام يستعينان بشيكو لطرد روح «عم باني» في مسلسل «الكابتن»

يستعين كريم (أحمد عبد الوهاب) وصديقه حسام (أكرم حسني) بالإعلان الرسمي لـ"بانيه عم باني" (سامي مغاوري) بمشاركة شيكو، في محاولة للتخلص من روحه العالقة، لتنتهي الحلقة بفتح مشروع جديد لعائلة عم باني.

يضم مسلسل الكابتن مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وغيرهم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

,في سياق متصل، يشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل أشغال شقة جدًا بشخصية "فادي"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول. المسلسل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، ومن تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

كما انضم إلى مسلسل كامل العدد 3، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، مريم الخشت، وغيرهم، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

,عرضت مسرحية حاوريني يا كيكي، التي شارك فيها أحمد عبد الوهاب، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي من بطولة دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، أوس أوس، وتأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.

,شارك عبد الوهاب في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، الذي حقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.