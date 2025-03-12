حماس ترحب بتراجع ترامب عن مقترح تهجير أهالي غزة

رحب الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى تراجع فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الموقف يعد خطوة إيجابية.

وأكد قاسم في تصريحات صحفية أن هذا التراجع، إذا كان فعلاً يعكس تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة، فهو أمر مرحب به.

ودعا الناطق باسم حماس إلى ضرورة استكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل أي حلول أو تفاهمات دولية.

كما حث حازم قاسم الرئيس الأمريكي على عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف التي تسعى إلى تشويه الحقائق وتجاهل الحقوق الفلسطينية.

وأكد ترامب، أنه لن يتم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أنه لا يعتقد أن أحدًا يجب أن يُجبر على مغادرة المنطقة.

وفي تعليق على خطته السابقة التي كانت تقضي بتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء آيرلندا، مايكل مارتن، إنه لا يوجد أي شخص سيُجبر على مغادرة القطاع.

وأضاف: "لن يُطرد أحد من غزة"، في تراجع واضح عن مقترحه السابق، الذي واجه رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا، بينما لقي ترحيبًا إسرائيليًا.

من جانب آخر، دعا رئيس وزراء آيرلندا، مايكل مارتن، إلى ضرورة إطلاق سراح الرهائن وتحقيق السلام في غزة، مؤكدًا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى ضرورة مواصلة الجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة، في ظل المناقشات الجارية حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ورغم تراجع ترامب عن خطته المتعلقة بتهجير سكان غزة، يبدو أن بعض الأطراف الإسرائيلية ما تزال متمسكة بمقترحاته. ففي الأيام الأخيرة، كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن تشكيل مجموعات ضغط داخل إسرائيل والولايات المتحدة للعمل على تنفيذ خطة ترامب المتعلقة بالاستيلاء على غزة، في إطار توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.