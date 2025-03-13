التصريح بدفن جثـ امين الأطفال التسعة ضحايا حادث قطار الإسماعيلية

صرحت نيابة القنطرة الجزئية برئاسة وكيل النيابة المستشار عبد العزيز المسلمي، بدفن جثامين الأطفال ضحايا حادث قطار الإسماعيلية، والذين توفوا إثر تعرضهم لحادث أليم، اليوم الخميس.

كانت مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية شهدت حادثا مأساويا بتصادم قطار وميني باص بالقرب من محطة كهرباء جلبانة.

وقالت مصادر رسمية في تصريحات خاصة بارتفاع عدد حالات الوفاة في حادث تصادم قطار بسيارة بالقرب من محطة كهرباء جلبانة الى 9 أطفال.

وكشف المصادر أن الأطفال المتوفين هم: ياسين حسن الراجحي، رحمة رمضان عبد الرازق، اسراء محمد عاكف، دعاء رامي السيد، رويدا حسام صلاح، مكة عبد العزيز عاطف، آية محمد عاطف، احمد عوض عبد الغني، يس أحمد عوض عبد الغني.

أكدت المصادر في تصريحات خاصة أنه تبين أن الميني باص مخصص كابونيه لنقل الاطفال من وإلى مدارسهم، وأنه أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وقع الحادث الأليم.

تلقي اللواء طيار ا.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ، بلاغا من الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة بوقوع حادث اصطدام لقطار رقم ٢٩٣ ركاب بخط القنطرة شرق /بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق و جلبانة ، بميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور ما أدي إلي وقوع عدد من الإصابات و الوفيات بين ركاب الميني باص.

و على الفور توجه محافظ الاسماعيلية و الأجهزة المعنية لموقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق لمتابعة الوضع الراهن و حالة المصابين .

ويتوجه محافظ الإسماعيلية بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفين وأن يلهم ذويهم الصبر و السلوان.

وكانت هيئة السكك الحديدة أعلنت في بيان لها منذ دقائق ، أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن الغير معدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في ازهاق الارواح وهو ماسبق وناشدت به الهيئة المواطنين وقائدي المركبات عبر كافة وسائل الإعلام بشكل مستمر نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية من أضرار جسيمة وازهاق للأرواح.

وتوجه فور وقوع الحادث المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذي تم نقل المصابين إليه.

كما تتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا، حيث تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات تصادم وقع بين قطار وسيارة بالقرب من محطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب السيارة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وأصدرت وزارة الصحة و السكان بيانا حيث يتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة و السكان، الحادث لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص، اليوم الخميس، بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الإبلاغ عن الحادث، منوهة إلى أن الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 12 من ركاب الميني باص، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، إلى جانب وفاة 8 آخرين، وجار المتابعة.