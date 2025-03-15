بالأسماء..إصابة 17 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

أصيب 17 عامل زراعي بينهم سيدات اثناء استقلالهم سيارة نقل بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد ، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف الي موقع الحادث لنقل المصابين .

تلقي اللواء محمد حامد هاشم مدير امن الوادى الجديد بلاغ من ادارة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل تقل عمال اثناء توجههم لاحدي المزارع واسفر عن الحادث اصابة 17 شخص وهم منصور ياسر شوقي – 14 عام ، صلاح عبدالرحمن السيد سالم – 44 عام ، السيد عبدالسميع طلبه علي – 42 عام ، ياسر شوقي حسن – 42 عام ،فاطمة عبداللطيف طلبه – 42 عام ، سارة ياسر شوقي – 14 عام، عوض السيد عوض – 28 عام، محمد بركات عبدالجليل – 19 عام ، رئيسة عبدالرحمن طنطاوي – 60 عام ، أيمن سعيد عصر – 48 عام ، عبدالرحمن مسعد عبدالعال – 12 عام ، سماح عبدالصادق محمد – 45 عام أميمة عبدالله محمد – 12 عام سيد عبدالغني حسين – 36 عام ، السيد محمد سيد – 20 عام ، هاني محمود محمد – 30 عام ، صفاء علي هاشم – 38 عام.

تم تحرير محضرا بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .