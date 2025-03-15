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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

باستقبال حافل .. وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية السنوي.. صور

باستقبال حافل من أهالي المطرية.. وزير الأوقاف يشارك في الإفطار السنوي
باستقبال حافل من أهالي المطرية.. وزير الأوقاف يشارك في الإفطار السنوي
محمد شحتة

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في حفل إفطار المطرية السنوي بعزبة حمادة الذي نظمه أهالي منطقة المطرية، والذي يعد من أبرز موائد الإفطار الجماعية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية؛ واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام للمحافظة، إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة، ونواب البرلمان، والشخصيات العامة، ولفيف من رموز الفكر والثقافة.

إفطار المطرية 

وأكد وزير الأوقاف خلال مشاركته أن هذه الفعالية تجسد معاني التكافل والتراحم بين أبناء الوطن، وتعبر عن الروح الأصيلة للإنسان المصري، في جو مفعم بالأمان والتلاحم والفرحة، والتعاون، مشيدًا بروح التعاون بين الأهالي في تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يؤكد القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الدعم المجتمعي خلال الشهر الكريم، إذ أطلقت مبادرة "الخيام الرمضانية" لتوفير وجبات الإفطار للفئات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، ضمن جهودها لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

ويحرص أهالي المطرية على تنظيم هذا الإفطار منذ سنوات، ليصبح تقليدًا يجمع الأهل والأحباب في أجواء رمضانية تعبق بالمحبة والمودة، لتأكيد أن رمضان شهر الرحمة والتآخي بين جميع أبناء الوطن.

إفطار المطرية
وزير الأوقاف يشارك فى إفطار المطرية 
المطرية موائد الإفطار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف حفل الإفطار الرمضاني

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