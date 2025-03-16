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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعرف هتاخد كام.. الدعم الإضافي لبطاقات التموين في رمضان

تموين
تموين
محمد غالي

تواصل وزارة التموين صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2025 حيث يستفيد منها 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025.  

تأتي هذه الخطوة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم المواطنين المقيدين في منظومة التموين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعمة.  

الدعم الإضافي لبطاقات التموين في رمضان 2025  

أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن تخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين والذي يستمر حتى يونيو 2025.  

وأوضح أن هذا الدعم يستهدف الأسر الأكثر احتياجا حيث تحصل الأسر التي تضم فردا واحدا على زيادة دعم بمقدار 125 جنيها شهريا بينما تحصل الأسر التي تضم فردين أو أكثر على زيادة دعم بمقدار 250 جنيها شهريا.  

يستمر صرف هذه الزيادة حتى 15 رمضان 2025 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الإضافي للفئات المستحقة بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.  

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025  

أعلنت وزارة التموين عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025 والتي تشمل المنتجات الأساسية المتاحة للمستفيدين عبر المنافذ التموينية المختلفة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان بهدف توفير حياة كريمة وضمان استقرار أسعار السلع التموينية الأساسية.

السلع الأساسية  
العدس المجروش 500 جم 21 جنيها  
الفول المعبأ 500 جم 9 جنيهات  
المسلي الصناعي 800 جم 36 جنيها  
الصلصة 300 جم 8 جنيهات  
ملح الطعام 300 جم 1.25 جنيه  
الزيت الخليط 800 مل 30 جنيها  
السكر المعبأ 1 كجم 12.60 جنيها  
الدقيق المعبأ 1 كجم 18 جنيها  
بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات  

السلع الغذائية والمعلبات  
المربى 350 جم 16 جنيها  
الطحينة البيضاء 140 جم 3.75 جنيه  
مرقة الدجاج علبة 6 جنيهات  
المكرونة 800 جم 13 جنيها  
المكرونة 400 جم 6.50 جنيه  
التونة المفتتة 140 جم 18 جنيها  

منتجات الألبان  
الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيها  
الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه  
اللبن المجفف 125 جم 25.50 جنيها  
الجبن الأبيض 125 جم 4.50 جنيه  

منتجات البسكويت والشاي والقهوة  
البسكويت بوو أنواع مختلفة 3.75 جنيه  
البسكويت تومورو أنواع مختلفة 3 جنيهات  
القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات  
الشاي الناعم 40 جم 5 جنيهات  
البسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه  
البسكويت يويوز ويفر 2.75 جنيه  

منتجات التنظيف  
مسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جم 25 جنيها  
مسحوق الغسيل العادي اليدوي 800 جم 16 جنيها  
سائل غسيل الأواني 80 جم 3 جنيهات  
صابون الغسيل 125 جم 3 جنيهات  
صابون التواليت 125 جم 7.50 جنيه  

بطاقات التموين شهر رمضان بطاقات التموين في رمضان أسعار السلع التموينية الدعم الإضافي 250 جنيها شهريا

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