حماة الوطن ببني سويف يكرم الإمهات المثاليات في حفل إفطار جماعي

نظم حزب حماة الوطن ببني سويف بإشراف المستشار حسن جعفر الامين العام لحزب حماه الوطن بالمحافظة وبحضور العقيد مهندس محمد عمر المشرف علي قطاع شمال الصعيد بالحزب وقيادات الحزب علي مستوي مراكز ومحافظة بني سويف حفلا لتكريم الامهات المثاليات وإفطار جماعي.

وفي كلمتها، قالت نهي الأزهري أمين الحزب بالفشن، إن احتفال الحزب بتكريم الام المثالية يأتي في إطار إحتفال مصر بعيد الأم الذي يعد عرفان وتقدير لدورها في المجتمع لذا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه دفة قيادة الوطن علي الحرص علي حضور الاحتفال بعيد الأم والأسرة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات والرائدات في مختلف المجالات ولعبت وما زالت تلعب أدوارا مهمة فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر، وأن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى، وشهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

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وقال المستشار حسن جعفر الامين العام للحزب ببني سويف إن المرأة هي الأم والأخت والابنة وتحظي باهتمام كبير فى عهد القيادة السياسية، وأصبح التمكين الاقتصادى للمرأة حقيقة وواقع ملموس، وتقلدت المرأة أرفع المناصب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واختتم أن الأم عماد المجتمع وهي من أعدت أجيال استطاعت قيادة العالم كله إلى السلام والتنمية والمساواة، أن يوم عيد الأم هو اعتراف بالجميل للأم التي ضحت وتضحي بكل غالي ونفيس من أجل أبنائها وأسرتها وبلدها فهي التي تفتدي الوطن بفلذات أكبادها وهي التي تدفعهم إلى العمل بقوة إلى طريق التنمية الشاملة وإلى الخير والفضيلة والاجتهاد.