التشكيلي علي الطائي: رحلتي في مصر صنعت هويتي الفنية

كشف الفنان التشكيلي العراقي علي الطائي، عن تأثير رحلته التي امتدت لأكثر من 20 عامًا في مصر على أعماله الفنية، حيث أسهمت البيئة الثقافية المصرية في تشكيل رؤيته الفنية وتطوير أسلوبه.

وأوضح الفنان التشكيلي العراقي علي الطائي، أن لوحاته تعكس اندماجه مع التراث المصري الغني، حيث استخدم في أعماله عناصر متنوعة مثل النوبة والنيل وشارع المعز والبحر والآثار المصرية، ليخلق مزيجًا فنيًا فريدًا يعكس تجربته الشخصية في مصر.

وأشار الفنان التشكيلي العراقي علي الطائي، خلال لقائه في برنامج باب رزق الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني على قناة dmc، إلى أن التفاعل المستمر مع الثقافة المصرية جعله أكثر إدراكًا للتفاصيل الجمالية والتاريخية، وهو ما انعكس في لوحاته التي تمزج بين الألوان التراثية والزخارف الفريدة المستوحاة من الحضارة الفرعونية.