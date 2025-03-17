في رامز إيلون مصر .. فيفي عبده: دي باروكة لو حطيت الخوزة دي هتطلع معاك

طلب مقدم أولى فقرات برنامج “ رامز إيلون مصر ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، وضع الفنانة فيفي عبده الخوزة على رأسها .

وردت فيفي عبده :" دي باروكة لو حطيت الخوزة دي هتطلع معاك".

وقعت الفنانة والراقصة فيفي عبده، ، ضحية مقلب برنامج " رامز إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال رامز جلال عن فيفي عبده:" أصحوا معايا النهادرة حلقة الخطر مبتتعملش غير مع النجوم العزاز.. وحلقة النهاردة بمثابة تكريم لزبونة صاحبة اكبر كم من التيت في تاريخ الفضائيات ولسانها أطول من الطريق الدائري".



رامز ايلون مصر



ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .