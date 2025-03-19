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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبير تربوي يطالب التعليم بإستطلاع آراء المعلمين والطلاب في قرارات العام الحالي

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي
الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أنه يطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتطبيق استبيانات على كافة عناصر العملية التعليمية (طلاب، معلمون، أولياء أمور وغيرهم)في نهاية العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، لرصد مدى رضاهم عما تم تطبيقه من قرارات خلال العام الدراسي ، والكشف عن السلبيات ومحاولة علاجها، مشيراً إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد للإصلاح.

وأضاف الدكتور تامر شوقي في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كما نتمنى ان تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتطبيق اختبارات لقياس تحصيل الطلاب ومهاراتهم مع نهاية العام الدراسي، ومقارنة ذلك بمستواهم في بداية الفصل الدراسي للتعرف على مدى حدوث نمو أو ثبات او انخفاض في مستواهم ، لإتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ذلك.

وكان قد أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من أبرز هذه الاجراءات :

  • تطبيق نظام أعمال السنة 
  • تطبيق نظام التقييمات
  • تفعيل الواجبات المدرسية
  • تفعيل الاهتمام بكراسة الحصة

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطبيق هذه الاجراءات ، يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.

و عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، لقاءً مع ٣٧٣ معلما من السادة المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومناقشة مقترحاتهم لأحداث التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.

وفى مستهل كلمته، وجه محمد عبداللطيف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديرين المرشحين ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" بأهمية دورهم فى المرحلة المقبلة، وأهمية البرنامج التدريبى الملتحقين به علميا وعمليا ، وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات المقدمة لهم، ونقل رسالتهم العظيمة بكفاءة إلى الطلاب داخل المدارس، قائلا: "أوصيكم بنقل صورة حضارية ومشرفة علميا وأخلاقيا عن معلمى مصر".

وأشاد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمبادرة الرئاسية  "١٠٠٠ مدير مدرسة" والتى تأتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحظى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الكفء والمتميزين،  وتستهدف تعزيز الإدارة المدرسية بالخبرات الشبابية المبدعة، ويتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، والتى تمهد بدورها لمن يجتاز تولى إدارة مدرسة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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