محافظ الوادي الجديد يفتتح قاعة الاجتماعات.. ويتفقّد مبنى الضرائب العقارية

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال تواجده أمس بمركز الفرافرة، بافتتاح أحدث قاعة اجتماعات بمقر الوحدة المحلية لمركز الفرافرة والتي تضم أحدث التجهيزات وتتسع لـ ١٨ فردًا، وذلك بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وعددٌ من المسئولين المعنيين.

في سياقٍ متصل، قام المحافظ بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الفرافرة، حيث تفقد مبنى الضرائب العقارية الجديد الجاري إنشاؤه، مُشيدًا بجودة المبنى، وموجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة.



كما تفقد أعمال "ميدان المسلة"، وعددًا من المباني غير المستغلة شمال مركز الفرافرة (على طريق الداخلة - الفرافرة)، موجهًا باستغلالها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على أهالي المركز.