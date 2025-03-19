إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

أصيب 13 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الهضبة / مطار أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الهضبة/ مطار أسيوط ووجود مصابين .

إصابة 13 شخصا



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مساكن مدينة ناصر بطريق الهضبة واسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا .



جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.