قنا فى 24 ساعة.. طعن رئيس مدينة دشنا بسلاح أبيض..جنوب الوادى تفتتح معامل هندسية

شهدت محافظة قنا ، على مدار يوم الأربعاء العديد من الأحداث من أبرزها، تعرض رئيس مدينة دشنا للطعن بسلاح أبيض على يد مواطن خلال جولة تفقدية، والمحافظ يطمئن ويؤكد بأنه لا تهاون في تطبيق القانون، فيما جرى تكريم 12 مدرسة لفوزهم فى تقييمات ترشيد استهلاك المياه، وجامعة جنوب الوادي تفتتح عدد من المعامل بالجامعة الأهلية.





طعن رئيس مدينة بسلاح أبيض أثناء تنفيذ قرار إزالة بقنا



أصيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، شمال قنا ، بالطعن بسلاح أبيض على يد مواطن خلال تنفيذ جولة تفقدية بمنطقة الصعايدة بنطاق مركز دشنا.



تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد تعرض رئيس مدينة دشنا، للطعن بسلاح أبيض على يد أحد المواطنين أثناء تنفيذ جولة تفقدية بنطاق مركز دشنا.

بسلاح أبيض.. ضبط المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا في قنا



تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بطعن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا ، اليوم الأربعاء، على خلفية حملة إزالة منزل مخالف.



وكانت أجهزة الأمن بـ قنا ، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد تعدى شخص على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أثناء تنفيذ قرار إزالة منزل مخالف.



ندوة لمجمع إعلام قنا حول تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب بمدرسة المراشدة الثانوية



نظم مجمع إعلام قنا ندوة بعنوان "تعزيز قيم الولاء والانتماء لدي الشباب "بمدرسة المراشدة الثانوية بالوقف، بالتعاون مع قصر ثقافة المراشدة ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لرفع وعي المجتمع بترسخ قيم الولاء والانتماء لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى.



لن نتهاون في تطبيق القانون.. محافظ قنا يطمئن على رئيس مدينة دشنا



توجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لزيارة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أثناء تلقيه الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام، بعد تعرضه لحادث اعتداء من أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض خلال جولته التفقدية داخل المدينة.



واطمأن محافظ قنا، على الحالة الصحية لرئيس المدينة، مشيدًا بروحه الوطنية وإخلاصه في أداء مهامه لخدمة المواطنين، ومؤكدًا أن الأجهزة المعنية تتابع عن كثب تطورات التحقيقات لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تكريم 12 مدرسة لفوزهم فى تقييمات ترشيد استهلاك المياه بقنا

نظمت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، احتفالية لتكريم 12 مدرسة من 4 إدارات تعليمية مختلفة لفوزهم في فعالية تقييم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لترشيد المياه بالمؤسسات التعليمية وتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة، بحسب خطة الدولة وتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

تعليم قنا: تكثيف المتابعة الميدانية ومراجعة نسب الغياب

ترأس هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اجتماع مديرو عموم الديوان ومديرو عموم الإدارات التعليمية ووكلائهم ومديرو الإدارات النوعية بالديوان، استعداداً لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى.

تضمن الاجتماع، حثهم على إنجاز برنامج التحول الرقمى وزيادة عدد المكلفين بتلك المهمة ممن لديهم الخبرة في التعامل مع برامج الحاسب الآلي لإتمامه فى فترة وجيزة، مع بحث إمكانية الاستعانة بشباب الخريجين من قاعدة بيانات الخدمة العامة.



وزارة الصحة تُدرج مشروع إنشاء مستشفى نقادة بخطة 2025/2026





أعلنت وزارة الصحة، عن إدراج مشروع إنشاء مستشفى نقادة المركزى بـ قنا ، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026، بعد مطالبات عديدة لتخفيف المعاناة التي يتحملها أهالي المركز والقرى التابعة له، إثر نقل الخدمة الطبية من مستشفى نقادة إلى الوحدة الصحية بقرية طوخ، رغم تخصيص مساحة 20 ألف متر مربع لإنشاء مبنى جديد وفقًا لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل.



لدعم بيئة تعليمية متكاملة.. افتتاح معامل جديدة بجامعة جنوب الوادى الأهلية



افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، معامل جديدة بمبنى هندسي 1 ومبنى هندسي 2، فى إطار سعي الجامعة الأهلية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تتماشى مع التوجهات الوطنية لدعم الجامعات الأهلية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة، ومديري البرامج، وأعضاء الجهاز الادارى بالجامعة الأهلية.

جامعة جنوب الوادي الأهلية تعلن الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية



أعلنت إدارة رعاية الطلاب بـ جامعة جنوب الوادى الأهلية، أسماء الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي شملت ثلاثة مستويات: الحفظ الكامل، نصف القرآن، وربع القرآن، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمى.

فئة حفظ القرآن الكريم كاملًا، حصلت الطالبة صفية أحمد محمد من برنامج الطب والجراحة على المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني الطالب محمود عمران من برنامج الطب والجراحة، وحصل الطالب عبد الله سليم، من برنامج الصيدلة على المركز الثالث.

