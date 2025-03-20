إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمدخل قنا الصحراوي

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات متنوعة، فى حادث تصادم سيارتين بمدخل قنا الصحراوي الغربي.

وتلقت أجهزة الأمن بـ قنا إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى، بالطريق الصحراوى بالقرب من مدخل قنا ، نتج عنه إصابة 7 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: سيد محمد حسن 76 عاماً، نصر الدين محمود حسن 68 عاماً، مصطفى عمر حسن 63 عاماً، عمران أحمد علي 62 عاماً، عبدالحميد عبدالعليم عبدالحميد 51 عاماً، أحمد شوقي عبدالحميد 39 عاما، وسماح قاسم محمد 59 عاماً.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.