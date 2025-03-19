جنوب الوادي الأهلية تعلن الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بـ جامعة جنوب الوادى الأهلية، أسماء الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي شملت ثلاثة مستويات: الحفظ الكامل، نصف القرآن، وربع القرآن، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمى.



فئة حفظ القرآن الكريم كاملًا، حصلت الطالبة صفية أحمد محمد من برنامج الطب والجراحة على المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني الطالب محمود عمران من برنامج الطب والجراحة، وحصل الطالب عبد الله سليم، من برنامج الصيدلة على المركز الثالث.

أما في فئة حفظ نصف القرآن الكريم، فقد نالت الطالبة فاطمة أحمد فكرى، من برنامج التمريض المركز الأول، وحلت الطالبة شروق كمال، من برنامج العلاج الطبيعي في المركز الثاني، فيما جاء الطالب إسلام محمود أمين، من برنامج الطب والجراحة في المركز الثالث.

وفى فئة حفظ ربع القرآن الكريم، فاز بالمركز الأول الطالب يوسف حسن صافى، من برنامج الطب والجراحة، بينما حصلت الطالبة فاطمة سيد أحمد، من برنامج العلاج الطبيعي على المركز الثاني، وجاءت الطالبة نورين محمد نشأت، من برنامج العلاج الطبيعي في المركز الثالث.

وأشادت إدارة الجامعة الأهلية، بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب فى المسابقة، مؤكدةً حرصها على دعم الأنشطة الدينية والثقافية التي تُسهم في تنمية القيم الأخلاقية والروحية لدى الطلاب، كما هنأت الفائزين، متمنيةً لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

وفى ذات السياق ، أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية، عن نتائج مسابقة الابتهالات والإنشاد الديني التى نظمتها إدارة رعاية الطلاب، وأسفرت المسابقة عن فوز زياد أنور يوسف، الطالب ببرنامج الطب والجراحة، بالمركز الأول، بينما حصل علي محمود من برنامج التمريض على المركز الثاني، وجاءت شيماء بهلول، الطالبة ببرنامج الهندسة، في المركز الثالث.



